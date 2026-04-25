LIVE: Europa Cup-final mellan Hammarby och Häcken

I dag inleder Hammarby och BK Häcken sitt finalspel i Europa Cup.

Detta då man möts på 3Arena i det första av två möten.

Matchen har avspark klockan 15.00.

Uefas nya Europa-satsning på damsidan, Europa Cup, ska avgöras. Flera storklubbar som Inter, Eintracht Frankfurt, Ajax och Sporting är utslagna och kvar står två välbekanta lag. Hammarby IF och BK Häcken. Den historiska finalen blir därmed helsvensk och innebär att Sverige har säkrat tre Europaplatser även nästa år.

Alla matcher i Europa Cup har tidigare avgjorts med dubbelmöten, vilket även gäller finalen. Under lördagen går den första finalen av stapeln. Den spelas på 3Arena i Stockholm med avspark klockan 15:00.

Returmötet mellan de svenska klubbarna spelas nästa fredag, den första maj, och har avspark klockan 16.00.

