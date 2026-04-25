Uppgifter: Mittbacken missar VM för Brasilien

Éder Militão har dragit på sig en skada.

Den innebär att han kommer att missa sommarens VM.

Det rapporterar radiostationen Cadena Cope.

Det var i tisdagens match mot Deportivo Alavés som Éder Militão drog på sig en skada och tvingades till byte för Real Madrid.

Ett par dagar senare gör uppgifter gällande att skadan är värre än man först trodde.

Det är den spanska radiostationen Cadena Cope som förtäljer att brassen tvingas till operation till följd av smällen och att han därför väntas missa hela sommarens VM för sitt land.

Detta står i kontrast till tidigare rapporter om att mittbacken skulle missa resten av säsongen men eventuellt kunna medverka i sommarens världsmästerskap. Nu lyder i stället prognosen att Militão väntas vara tillbaka i början av nästa säsong.

28-årige Éder Militão har gjort 38 landskamper för sitt Brasilien – som har lottats in i samma grupp som Haiti, Skottland och Marocko i VM.