Efter flera tunga resultat kom en seger.

Kim Hellbergs Middlesbrough körde över Watford med 5–1.

Därmed håller man liv i hoppet om direktuppflyttning till Premier League.

Foto: Bildbyrån

Middlesbrough har tappat mark under de senaste veckorna, men hemma mot Watford kom ett efterlängtat styrkebesked.

På Riverside Stadium vann de klart med hela 5–1 i en viktig match i Championships toppstrid.

Morgan Whittaker och Tommy Conway gjorde två mål vardera, medan David Strelec också skrev in sig i målprotokollet.

Segern innebär tre värdefulla poäng för Kim Hellbergs lag, som fortfarande har en chans att nå andraplatsen i tabellen vilket är positionen som ger direktplats till Premier League nästa säsong.

I den avslutande omgången väntar bortamatch mot Wrexham.