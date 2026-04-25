Hellbergs Middlesbrough körde över Watford
Efter flera tunga resultat kom en seger.
Kim Hellbergs Middlesbrough körde över Watford med 5–1.
Därmed håller man liv i hoppet om direktuppflyttning till Premier League.
Middlesbrough har tappat mark under de senaste veckorna, men hemma mot Watford kom ett efterlängtat styrkebesked.
På Riverside Stadium vann de klart med hela 5–1 i en viktig match i Championships toppstrid.
Morgan Whittaker och Tommy Conway gjorde två mål vardera, medan David Strelec också skrev in sig i målprotokollet.
Segern innebär tre värdefulla poäng för Kim Hellbergs lag, som fortfarande har en chans att nå andraplatsen i tabellen vilket är positionen som ger direktplats till Premier League nästa säsong.
I den avslutande omgången väntar bortamatch mot Wrexham.
