MFF slog Djurgården – jagar Häcken i toppen

Djurgården tog emot Malmö FF under lördagen.

Då vann MFF med 2–1.

Foto: Bildbyrån

Under lördagen spelades det ett toppmöte i damallsvenskan. Djurgårdens IF tog emot Malmö FF på Kristinebergs IP i Stockholm. Båda lagen är med och slåss uppe i toppen där MFF jagar serieledande BK Häcken.

Det var bortalaget som fick en drömstart. I den 14:e minuten tog MFF ledningen när Courtney Nevin sköt in 1-0 efter att Dif-målvakten Anna Koivunen kommit snett på ett inlägg.

Djurgården svarade upp drygt åtta minuter innan paus. Hemmalaget tilldelades straff efter att Mimmi Wahlström gjorts ner. Hon klev själv fram och satte kvitteringen från elva meter.

Men likaläget varade inte länge. Iden 44:e minuten återtog MFF ledningen genom Miljana Ivanovic.

I den 77:e matchminuten kom 3–1-målet då Katariina Kosola lobbade in bollen bakom Dif-keepern. Spiken i kistan sattes tio minuter senare av Anna Persson.

4–1-segern innebär att MFF hakar på Häcken i toppen och ligger en poäng bakom samtidigt som Häcken har en match mindre spelad.

