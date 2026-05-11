Felicia Schröder kvitterar

Det är toppmöte i damallsvenskan när Malmö FF tar emot BK Häcken.

Då kunde Malmö FF ta ledningen efter målvaktstavla.

Foto: Bildbyrån

Serieledarna Malmö FF tar emot Europa Cup-vinnarna BK Häcken i damallsvenskans femte omgång.

BK Häcken har haft en del sjukdom inför matchen, vilket Elena Sadiku kunde bekräfta i SVT.

Efter 20 minuter spelade kunde hemmalaget ta ledningen efter att Fanney Birkisdottir stått för en målvaktstavla. Wilma Carlsson blev målskytt och gjorde därmed sitt första mål i himmelsblått.

Bara kort tid efter fick Monica Jusu Bah en liknade chans när hon stormade själv mot Zecira Musovic men landslagsmålvakten stod för en benparad utan dess like och kunde rädda MFF.

Dryga kvarten efter MFF:s ledningsmål kunde Felicia Schröder kvittera för BK Häcken.

***

Startelvor:

Malmö FF: Musovic – Hoff Persson, Löfqvist, Petrovic, Carlsson – Lilja, Persson – Skoog, D’Aquila, Ivanovic – Kanutte Fornes.

BK Häcken: Birkisdottir – Löwing, Luik, Östlund, Selerud – Aküng, Tindell, Sanvig – Jusu Bah – Anvegård – Schröder.