Nygren målskytt för Celtic – förstörde titelfesten

Gårdagens omgång i den skotska ligan bjöd på stor dramatik.

Efter ett sent segermål kan Celtic säkra ligatiteln i den sista omgången.

Klubben skulle därmed snuva Hearts på sin första ligatitel på 66 år.

Under onsdagen kunde en 41 år lång trend ha brutits i skotsk fotboll. Hearts var sekunder från att bli den första klubben som inte hette Celtic eller Rangers att vinna ligan sedan Aberdeen blev mästare 1985.

Nu kommer titelstriden istället avgöras i den sista omgången.

Celtic såg länge ut att bara få med sig en poäng borta mot Mothwerwell, vilket hade inneburit att ligatiteln gått till Hearts. Men efter en VAR-kontroll på övertid tilldömdes Glasgow-klubben en straff som Kelechi Iheanacho satte i mål.

Även Benjamin Nygren bidrog till segern när han i den 58:e minuten gjorde ett av Celtics mål. Det var svensken 16:e fullträff för säsongen.

Den skotska ligan kommer därmed att avgöras i en ren seriefinal när Hearts och Celtic möts i sista omgången. Nygrens lag ligger en poäng bakom Hearts och kommer därmed behöva vinna för att säkra ligatiteln.

För Hearts räcker det med ett kryss för att mästartiteln ska vara deras. Edinburgh-klubben skulle då få lyfta sin första ligapokal på 66 år.

Matchen mellan Celtic och Hearts spelas under lördagen på Celtic Park i Glasgow.