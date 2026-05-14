Bardghji sågas efter tappet mot Alavés: ”Förglömlig insats”

I går fick Roony Bardghji chansen från start för Barcelona.

Däremot gick matchen varken hans eller ”Barcas” väg – då man förlorade mot bottenlaget Deportivo Alavés.

”Hans insats, trots att han fick starta, var till stor del förglömlig”, menar BarcaUniversal-skribenten Adithya Eshwarla.

I tisdags kom beskedet som en chock.

När förbundskaptenen Graham Potter berättade vilka 26 spelare som har tagits ut till den trupp som ska representera Sverige under sommarens VM fanns inte FC Barcelona-stjärnan Roony Bardghji med.

En dag senare valde dock katalanernas tränare, Hansi Flick, att ge svensken chansen från start i bortamatchen mot Deportivo Alavés i La Liga.

Där skulle en viss Ibrahim Diabate, som är utlånad från Gais, bli stor hjälte med sitt mål i slutet av den första halvleken mot de spanska mästarna.

Bardghji blev utbytt efter 62 minuter och tilldelades betyget 5 av 10 enligt sajten BarcaUniversal, där skribenten Adithya Eshwarla menar att 20-åringen från Rödeby inte kom upp i nivå.

”Den svenske spelaren fick ännu en chans att bevisa sitt värde för tränaren, men hans insats, trots att han fick starta, var till stor del förglömlig”, skriver Eshwarla.

”Bardghji lyckades inte skapa något hot med sina avslut. Hans inlägg var inte särskilt farliga och hans dribblingar inte särskilt hotfulla. Att han inte lyckades prestera i Lamine Yamals frånvaro är, minst sagt, oroande och kan direkt påverka hans framtid i klubben”, fortsätter Barca-skribenten.

Roony Bardghji står noterad för 20 La Liga-matcher under säsongen i vilka han har gjort ett mål och en assist.