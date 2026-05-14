TV: Mjällbys revanschlusta inför finalen: ”Vi gjorde inte något rätt”

Mjällby föll mot Hammarby i den allsvenska premiären.

Nu har de regerande mästarna från Blekinge chans till revansch i finalen av svenska cupen.

– Det hade givetvis varit magiskt, säger Maif-forwarden Jacob Bergström till FotbollDirekt.

De regerande mästarna Mjällby AIF har trummat i gång i allsvenskan efter en tuff inledning. Blekingelaget har tre raka segrar i ryggen och trotjänaren Jacob Bergström känner att de kan fortsätta rida på den vågen.

– Vi började rätt dåligt med allsvenskan där så att vi fick en liten törn i självförtroendet men vi har hittat en väg här nu som har gett oss tre raka vinster. Vi kan bygga vidare på det. Formen är god på alla och alla känns hetare än vad de var i början, så att det är en god känsla i gruppen, säger Bergström till FotbollDirekt.

Precis som resten av laget har Bergström börjat hitta rätt. 31-åringen har svarat för tre mål på de senaste tre matcherna.

– Det är lite som hela laget, dålig start och har nu börjat trumma i gång. Det känns bra i spelet och kroppsligt. Det är kul.

Mitt i den allsvenska säsongen spelar Mjällby final i svenska cupen mot Hammarby. Det tajta spelschemat är inget som berör, menar Bergström.

– Vi tycker det är roligt att spela här nere. Man slipper ju träna, det är ju lite roligare att spela match. Det har faktiskt ingen betydelse att den är insprängd. Det är bara kul.

Har ni fått vila något extra?

– Vilodag får vi inte, kanske att vi fick någon förra helgen, någon extra dag. Det var rätt tajt nu med en extra match då vi har Europaspel. Vi har ju en till extra match, det blir tajt i maj men det är kul.

Chans till revansch

I premiären av allsvenskan åkte Mjällby på en rejäl plump borta mot Hammarby. Matchen slutade 3–0 till Bajen och under torsdagens cupfinal har Maif chans att ta revansch på bästa möjliga sätt.

– Man lär sig ju mest av motgångar egentligen. Det var ju ett exempel på hur vi absolut inte ska göra det. Vi gjorde inte något rätt egentligen. De vann ju på alla plan, spelmässigt, kämpade och sprang mer. De var först på allt så att vi har lärt oss att vara på från start, annars smäller det.

Finalen spelas på neutral plan, närmare bestämt Strawberry Arena i Solna. Trots att matchen spelas i Stockholm är Bergström nöjd med underlaget.

– Det är väl ändå en fördel, eller fördel men vi gillar ju att spela på gräs. Så är det bara och för oss är det goare att spela på gräs sedan vet jag inte vad Bajens inställning är till det men vi föredrar gräs mycket mer. Sedan blir det lite speciellt. Det blir ju fler Bajare än Sillastrypare, det blir en häftig inramning så det är bara att gå ut och njuta.

Hur mycket hade det betytt med ett cupguld?

– Det hade givetvis varit magiskt. Så är det ju. Sjukt att vi vann förra året och att vi kan fortsätta nu att göra något som vi inte har gjort innan i klubben. Det sätter man ett stort pris på, både individuellt och som lag. Det är med stolthet och ära vi går ut på matchen och göra allt vi kan för att vinna.

Cupfinalen mellan Mjällby och Hammarby startar klockan 15.00.