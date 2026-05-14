Kalle Karlsson om Mjällby-succén: ”Vi hade inte råd”

STOCKHOLM. Han hade bröderna Granath i VSK – Viktor och Gustav, alltså.

Nu ställs Hammarbys tränare Kalle Karlsson mot Mjällbys Villiam Granath, den tredje brodern som han aldrig lyckades värva till Västerås.

– Vi hade nog inte råd, han hade blivit för dyr för oss när han väl slog igenom så det var nog aldrig aktuellt, säger Karlsson leendes till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Han har axlat Herman Johanssons mantel på bästa möjliga sätt i Mjällby.

VM-aktuelle Johansson är inte speciellt saknad i Mjällby sedan flytten till Dallas, detta då ersättaren Villiam Granath från Halmstads BK per omgående gjort högerkanten till sin hos de regerande mästarna.

Under torsdagen ställs Hammarby och Mjällby mot varandra i cupfinalen och för Kalle Karlsson är Granath ett välbekant ansikte, detta eftersom han haft högervingens storebröder Viktor och Gustav i VSK.

– Viktor hade jag under två vändor i VSK. Jag tog ju tillbaka honom dit, säger Karlsson om äldsta brodern som återvände till Västerås SK 2024.

– Gustav hade jag egentligen bara en kort tid (även det 2024). Jag har ju mött Villiam när han spelat såväl i Skövde som Halmstad och nu i Mjällby. Jag har hyfsad koll på honom.

Men det var aldrig nära att du även värvade Villiam till VSK?

– Vi hade nog inte råd. Han hade blivit för dyr när han väl slog igenom så det var nog aldrig aktuellt, säger Karlsson med ett leende om Villiam Granath.

Har Villiam gått om sina storebröder nu?

– Jag vet inte, jag tycker alla tre bröderna är riktigt bra. Viktor har trappat ner nu och Gustav vet jag inte vilken nivå han håller.

Fotnot: Gustav Granath spelar numera i grekiska Panetolikos, samma klubb som Djurgårdens Jacob Une spelade i 2022-2023.