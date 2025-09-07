Norrköping och BP kryssade – efter svängig match

IFK Norrköping tog ledningen – BP kvitterade.

Därefter gjorde ”Peking” två nya mål innan bortalaget gjorde detsamma.

Till slut fick lagen dela på poängen efter att matchen slutat 3-3.

Foto: Bildbyrån

Med 16 spelade omgångar av damallsvenskan hade IFK Norrköping tagit 24 poäng och befann sig på en åttondeplats i tabellen.

Brommapojkarna hade i sin tur tagit 13 poäng och låg på kvalplats.

Matchen på Platinumcars Arena skulle bli en händelserik sådan där hemmalaget tog ledningen i den sjätte minuten, genom Svea Rehnberg.

Efter en dryg halvtimme skulle sedan Johanna Svedberg kvittera matchen för BP med ett mål som stod sig in i pausvilan.

Strax efter paus gjorde Julia Karlernäs 2-1 för ”Peking” innan Wilma Leidhammar drog in en frispark knappt tio minuter senare.

BP hade dock inte gett upp utan lyckades reducera till 3-2 bara två minuter senare, genom Emma Engström.

Med fem ordinarie minuter kvar sköt Louise Lillbäck in matchens sista mål, och gjorde så att Brommapojkarna knep en viktig poäng i bottstriden.