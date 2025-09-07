Norrköping och BP kryssade – efter svängig match
IFK Norrköping tog ledningen – BP kvitterade.
Därefter gjorde ”Peking” två nya mål innan bortalaget gjorde detsamma.
Till slut fick lagen dela på poängen efter att matchen slutat 3-3.
Med 16 spelade omgångar av damallsvenskan hade IFK Norrköping tagit 24 poäng och befann sig på en åttondeplats i tabellen.
Brommapojkarna hade i sin tur tagit 13 poäng och låg på kvalplats.
Matchen på Platinumcars Arena skulle bli en händelserik sådan där hemmalaget tog ledningen i den sjätte minuten, genom Svea Rehnberg.
Efter en dryg halvtimme skulle sedan Johanna Svedberg kvittera matchen för BP med ett mål som stod sig in i pausvilan.
Strax efter paus gjorde Julia Karlernäs 2-1 för ”Peking” innan Wilma Leidhammar drog in en frispark knappt tio minuter senare.
BP hade dock inte gett upp utan lyckades reducera till 3-2 bara två minuter senare, genom Emma Engström.
Med fem ordinarie minuter kvar sköt Louise Lillbäck in matchens sista mål, och gjorde så att Brommapojkarna knep en viktig poäng i bottstriden.
