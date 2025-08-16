Ny storseger för Hammarby – krossade Piteå borta

Hammarby IF går starkt i damallsvenskan.

Under lördagen ställdes man mot Piteå borta – och stod för en ny imponerade prestation.

Detta då man vann med hela 5-0.

Inför dagens match mellan Piteå IF och Hammarby befann sig de grönvita från Stockholm på en förstaplats i damallsvenskan, på samma poäng som BK Häcken.

Piteå befann sig i sin tur på kvalplats inför dagens möte, och skulle förbli där efter dagens tillställning.

Detta då Bajen gjorde fem mål på 90 minuter och tog en ny trea som innebär att man tar viktiga poäng i toppstriden.

Matchens målskyttar:

Ellen Wangerheim, minut 3 och 69.

Emilie Bragstad, minut 21.

Anna Jøsendal, minut 36.

Alice Carlsson, minut 90.

