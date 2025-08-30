Peking vann – efter märkliga straffsituationen

IFK Norrköping vann mot Piteå.

Peking satte 2–1 på straff efter lång diskussion mellan domarna.

– Jag förstår inte riktigt, säger Norrköpings Jessica Wik till Viaplay.

hemmalaget Piteå öppnade målskyttet mot IFK Norrköping under lördagen. Det var Josefin Johansson som drog till på ett tillslag och gav Piteå ledningen.

IFK Norrköping skulle kvittera på hörna genom Jessica Wik som nådde högst på en hörna.

Direkt efter kvitteringsmålet tilldelades Peking en straff. Wilma Leidhammar var klinisk från elva meter och satte 2–1. Innan straffen slogs diskuterade Huvuddomaren i flera minuter med assisterande innan de valde att låta straffen stå kvar.

– Jag förstår inte riktigt vad de diskuterar. Domaren står ju precis där och ser att det är hands, säger Jessica Wik till Viaplay.

Den andra halvleken slutade mållöst och IFK Norrköping vann med 2–1.