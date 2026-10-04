JUST NU: Otrolig derbyvändning – Renmarks drömmål sänkte AIK

Under söndagen spelades det stockholmsderby mellan Djurgården och AIK.

AIK gick mot tre poäng, men Djurgården stod för en sen vändning.

Kvitteringen kom i den 75:e minuten, och i matchens sista minut avgjorde Johanna Renmark derbydramat med ett drömmål.

Foto: Bildbyrån

Storstadsderby spelas i den 21:a omgången av OBOS Damallsvenskan när Djurgården ställdes mot AIK på klassiska Stockholms Stadion.

Senast lagen drabbades samman vann AIK på Skytteholm med 3–0.



AIK skuggar toppskiktet från sin fjärdeplats och sätter vid vinst stor press på trean Malmö, som spelar skånederby mot Rosengård timmen efter stockholmsderbyts avspark. För tabelltian Djurgården står lika mycket på spel. Tre poäng ger laget chansen att klättra och samtidigt sätta press på Piteå, som tappade poäng hemma mot Norrköping under lördagen – och som Djurgården dessutom ställs mot i nästa omgång.

Inledning

Det var en chansfattig start på derbyt, då de första tio minuterna präglades av en låst matchbild. Närmast något extra var Åsland som chansade med ett distansskott från halva planen, men AIK:s målvakt kunde stoppa drömmålet.

AIK tog ledningen

I den 16:e minuten sprack bortalaget nollan på Stadion. AIK sågade sig igenom på vänsterkanten där Nova Selin hittade fram till Matilda Plan, som säkert placerade in 1–0 för AIK. Kort efter ledningsmålet var det nära igen. Ásdís Halldórsdóttir mötte ett fint inlägg i straffområdet, men avslutade strax utanför Djurgårdens stolpe.

Foto: Bildbyrån

HALVTID: Djurgården – AIK

AIK gick till halvtidspaus i ledning. Bortalaget hade kontrollerat och varit betydligt närmare 2–0 än vad Djurgården varit en kvittering. Hemmalaget har haft svårt att skapa tryck. Trots kontroll från AIK var det tunt med klara målchanser sista tjugo

Andra halvlek

Djurgården kvitterar



I den 75:e minuten klev Djurgården fram och kvitterade. På en välslagen hörna dök nummer 22, Hirosawa, upp och tryckte in 1–1 för hemmalaget på Stadion.

Djurgården vänder och avgör i 92:a

I den 92:a minuten klev inhopparen Johanna Renmark fram och skickade in bollen i krysset med ett skott. Djurgården fullbordade vändningen till 2–1 och bärgar tre viktiga poäng.

SLUT! Djurgården 2-1 AIK

Texten uppdateras löpande under matchens gång.

Lagens startelvor:

Djurgårdens IF DFF

Öhman – Olafsdottir Gros, Svendsen, Ruuskanen, Westlund – Bång, Pelgander, Bartholdson, Ulenius – Åsland, Watanbe

AIK-Fotboll Damer

Dannbäck – Oscarsson, Nordin, Plan, Ragnarsson – Saving – Tabata, Famili, Selin, Reidy – Halldorsdottir