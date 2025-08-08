JUST NU: Så ställer Malmö-klubbarna upp i derbyt

Under fredagen drar den damallsvenska säsongen igång efter uppehållet.

Detta med ett Skånederby mellan FC Rosengård och Malmö FF.

Matchen har avspark klockan 18.00.

Efter ett tre veckors långt uppehåll drar den damallsvenska säsongen igång igen under fredagskvällen.

Den 13:e omgången inleds med hela fyra matcher under fredagen, där Skånederbyt mellan FC Rosengård och Malmö FF är först ut.

Fjolårets svenska mästare befinner sig inför matchen på en sjundeplats i tabellen medan de Himmelsblå nykomlingarna är trea med en poäng upp till serieledande BK Häcken.

Till kvällens match ställer de två Skåneklubbarna upp med följande elva spelare:

Startelvor:

FC Rosengård: Murphy; Sørbo, Pikkujämsä, Jansson, Johansson – Pelgander, Ayinde, Sevenius, Pobegaylo, Imo, Cronquist.

Malmö FF: Öhman; Hoff Persson, Löfqvist, Kullberg, Vevin – Lilja, Kristell, Skoog, Persson – Ivanovic, Kanutte.