Real Madrid vann – men märkliga scener stal fokus på Bernabéu

Real Madrid tog en väntad 2–0-seger mot Real Oviedo, men det var händelserna på läktaren som väckte störst uppmärksamhet.

Mitt under matchen ingrep vakter och stoppade en supporter från att visa upp en banderoll.

Foto: Bildbyrån

Real Madrid gjorde jobbet hemma mot Real Oviedo och säkrade en 2–0-seger på Santiago Bernabéu. Men trots tre poäng hamnade fokus snabbt på ovanliga bilder från läktarna.

I samband med att gästerna skulle slå en hörna i inledningen av matchen fångade tv-kamerorna en uppmärksammad situation. En supporter, klädd i Real Madrids hemmatröja, försökte veckla ut en banderoll men stoppades abrupt av säkerhetspersonal.

Tre vakter tog sig upp på läktaren och slet banderollen ur händerna på supportern innan budskapet hann visas upp.

– Det här är bilder som jag inte sett tidigare på Santiago Bernabéu, sa TV4:s kommentator Marcelo Fernandez i matchsändningen.

Vad som stod på banderollen är fortfarande oklart, eftersom den aldrig hann vecklas ut. Samtidigt har händelsen väckt spekulationer om att innehållet kan ha varit kritiskt mot klubben.