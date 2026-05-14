Klart: Sam Kerr lämnar Chelsea

Efter över sex år och en rad titlar tackar Sam Kerr för sig i Chelsea.

Den australiska stjärnan lämnar klubben efter säsongen.

– Jag känner mig så tacksam, säger hon till klubbens hemsida.

Tiden i Chelsea har varit minst sagt framgångsrik för Sam Kerr. Under sina år i London har 32-åringen etablerat sig som en av klubbens främsta spelare genom tiderna.

Med 115 mål är hon Chelseas näst bästa målskytt någonsin.

Kerrs målskytte har varit en avgörande faktor bakom Chelseas dominans i Women’s Super League. Under sin tid i klubben var hon med och vann fem ligatitlar, tre FA-cuptitlar, tre ligacuptitlar samt en titel i Community Shield.

– När jag reflekterar över min Chelsea-karriär och att jag spelar min sista match på lördag känner jag mig bara glad, säger Kerr till klubbens hemsida.

Totalt blev det 177 matcher i den blå tröjan. Vad nästa steg i karriären blir är ännu inte klart.