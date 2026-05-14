Uppgifter: Tyska storklubbar följer Rosengren – kan lämna i sommar

Otto Rosengren kan lämna Malmö FF i sommar.

Flera tyska klubbar uppges följa mittfältaren inför sommarens transferfönster, enligt Expressen.

Säsongsinledningen har varit ojämn för Malmö FF, som efter sju omgångar återfinns i mitten av tabellen i allsvenskan. Trots resultaten har Otto Rosengren varit ett av lagets stora utropstecken.

Rosengrens utveckling har inte gått obemärkt förbi ute i Europa och nu kan han lämna MFF i sommar.



Enligt uppgifter till Expressen följer både RB Leipzig och Hoffenheim mittfältaren inför sommarens transferfönster.



Han har kontrakt med MFF över nästa säsong, vilket gör att klubben kan kräva en större övergångssumma vid en försäljning.