Uppgifter: Chelsea återupptar jakten på Maignan

Chelsea uppges återigen rikta blickarna mot Milans stjärnmålvakt Mike Maignan.

Trots ett färskt långtidskontrakt i Italien ska Londonklubben vara redo att göra ett nytt försök i sommar.

Foto: Bildbyrån

Mike Maignan har under flera år etablerat sig som en av Europas främsta målvakter.

Den 30-årige fransmannen gör sin femte säsong i Milan och har fortsatt att imponera i Serie A. Under årets ligaspel har han noterats för 35 matcher och hållit nollan vid 13 tillfällen.

Tidigare under säsongen kopplades Maignan ihop med flera europeiska storklubbar, däribland Chelsea, Manchester United, Juventus och Bayern München.



I januari valde han dock att skriva på ett nytt kontrakt med Milan som sträcker sig till sommaren 2031.

Trots förlängningen uppges Chelsea inte ha gett upp hoppet.

Enligt La Gazzetta dello Sport har Premier League-klubben återupptagit sitt intresse för Maignan och planerar ett nytt försök att värva målvakten under sommarens transferfönster.

En viktig faktor bakom Maignans kontraktsförlängning ska ha varit tränaren Massimiliano Allegri som tillsammans med andra ledare i klubben har kopplats ihop med en möjlig flytt från klubben.