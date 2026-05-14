Camavinga petas – här är Frankrikes VM-trupp

Didier Deschamps har presenterat Frankrikes VM-trupp.

Då saknas bland annat Eduardo Camavinga.

Beslutet ses som en stor överraskning.

Inför sommarens VM har Frankrikes förbundskapten Didier Deschamps nu tagit ut en trupp på 26 spelare. Turneringen blir hans sista som ledare för landslaget, där han haft stora framgångar.

Av de uttagna spelarna har 25 redan erfarenhet från A-landslagsspel. Den enda debutanten är Robin Risser, målvakt i RC Lens, som väntas agera tredjemålvakt.

Den största snackisen kring truppen är dock ett namn som saknas. Mittfältaren Eduardo Camavinga, 23, till vardags i Real Madrid, petas helt trots sina 29 A-landskamper.

I VM ställs Frankrike mot Senegals herrlandslag i fotboll, Iraks herrlandslag i fotboll och Norges herrlandslag i fotboll i gruppspelet.

Frankrikes trupp till VM 2026:



Målvakter: Mike Maignan, Robin Risser, Brice Samba

Försvarare: Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, Maxence Lacroix, William Saliba, Dayot Upamecano

Mittfältare: N’Golo Kanté, Manu Koné, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, Warren Zaïre-Emery

Anfallare: Maghnes Akliouche, Bradley Barcola, Rayan Cherki, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Jean-Philippe Mateta, Kylian Mbappé, Michael Olise, Marcus Thuram