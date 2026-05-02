Så startar AIK mot Vittsjö

Vittsjö tar emot AIK i damallsvenskan.

Så ställer lagen upp.

Vittsjö GIK har fått en tuff start på den damallsvenska säsongen. Inför lördagens match mot AIK har Skånelaget åkt på tre raka förluster. Gästerna från Solna har vunnit sina två senaste drabbningar.

Nu har startelvorna presenterats. I AIK startar Linda Sembrant som nyligen tackades av för sina insatser i det svenska landslaget.

Matchen startar 13.00.

Startelvor:

Vittsjö: Vaughan – Klinga, Adolfsson, Ojanen, Tunturi – Persson, Wänglund, Lind – Haddock, Galic, Rewucha

AIK: Dannbäck – Oscarsson, Reidy, Sembrant, lindstedt – Famili, Østerås, Selin – Bogucka, Garcia, Björnberg