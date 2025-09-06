JUST NU: Så startar Bajen och MFF i toppmötet

Hammarby tar emot Malmö FF i ett damallsvenskt toppmöte.

Så ställer lagen upp.

Hammarby och Malmö FF är de lag som gått starkast hittills denna damallsvenska säsong. Under lördagen drabbar de samman på 3Arena i Stockholm. MFF toppar tabellen med 38 poäng inför matchen medan Hammarby ligger på en tredjeplats.

Senast de två lagen drabbade samman slutade matchen 1–1. Nu möter de varandra igen när matchen drar i gång 13.00.

Hammarby gör en förändring från Champions League-kvalmatchen mot Manchester United. Cathinka Tandberg utgår efter att hon lämnat för Spurs. Där till ersätter Vilde Hasund Sofia Reidy.

I MFF sker tre förändringar. Nathalie Hoff Persson är tillbaka samtidigt som Nellie Lilja och Katariina Kosola tar palts i den himmelsblå elvan.

Startelvor:

Hammarby: Loeck – Holmberg, Carlsson, Boye, Blakstad – Joramo, Miyagawa, Hasund – Lennartsson, Wangerheim, Jøsendal

Malmö FF: Öhman – Hoff Persson, Löfqvist, Mårtensson, Nevin – Kristell, Lilja – M. Persson, Skoog, Kosola – Kanutte