Foto: Bildbyrån

Så startar BK Häcken mot DIF när guldet kan säkras

Author image
Moa Jansson
Webbredaktör
BK Häcken är på besök hos Djurgården.
Vid seger i dag är guldet säkrat för Hisingelaget.
Matchen startar 14.00.


Idag kan BK Häcken vinna damallsvenskan. Man har chansen att avgöra guldstriden på bortaplan.

När BK Häcken gästar Djurgården under söndagen räcker tre poäng för att säkra klubbens första titel för säsongen.


Startelvor:

Djurgården: Koivunen – Lobanova, Svendsen, Ruuskanen, Westlund – Duras, Åsland, Pelgander, Ulenius – Urara, Wahlström

BK Häcken: Falk – Bergström, Sandbech, Luik, Tindell – Sampajo, Wijk – Wickenheiser, Anvegård, Jusu Bah – Schröder



