Så startar BK Häcken mot DIF när guldet kan säkras

BK Häcken är på besök hos Djurgården.

Vid seger i dag är guldet säkrat för Hisingelaget.

Matchen startar 14.00.





Idag kan BK Häcken vinna damallsvenskan. Man har chansen att avgöra guldstriden på bortaplan.



När BK Häcken gästar Djurgården under söndagen räcker tre poäng för att säkra klubbens första titel för säsongen.





Startelvor:



Djurgården: Koivunen – Lobanova, Svendsen, Ruuskanen, Westlund – Duras, Åsland, Pelgander, Ulenius – Urara, Wahlström



BK Häcken: Falk – Bergström, Sandbech, Luik, Tindell – Sampajo, Wijk – Wickenheiser, Anvegård, Jusu Bah – Schröder







