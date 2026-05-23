Nova Selin ger AIK ledningen – chockar Malmö FF

AIK tar emot Malmö FF i damallsvenskan.

Då kan hemmalaget ta ledningen efter Selins fullträff.

AIK är tillbaka hemma på Skytteholms IP när Malmö FF kommer på besök.

Hemmalaget kommer senast från en 2–1 seger mot Piteå IF och efter den trepoängaren ligger man på en sjätteplats med tio poäng på sex matcher.

Malmö FF kommer från en tyngre period med två raka förluster. Först var det en förlust mot BK Häcken på hemmaplan och i onsdag blev det förlust mot Hammarby IF i Stockholm. MFF ligger femma, med samma poäng som AIK.

Efter 19 minuter spel kunde Nova Selin ge hemmalaget ledningen efter att ha varit helt omarkerad av MFF-försvaret. Zecira Musovic var på bollen men fick inte tag i den.

Matchen pågår.