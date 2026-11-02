Guldmatchen: Så startar Häcken och Kristianstad

BK Häcken kan säkra SM-guldet mot Kristianstads DFF i kväll.

Avspark är klockan 18.00 på Nordic Wellness Arena.

Se startelvorna nedan.

Foto: Bildbyrån



BK Häcken leder damallsvenskan med 64 poäng och har en match mindre spelad än tvåan Hammarby, som har 59 poäng. Hammarby kan som mest nå 65 poäng, så en seger i kväll gör Häcken till svenska mästare. Även oavgjort räcker i praktiken, eftersom Häckens målskillnad är 13 mål bättre.

Elena Sadikus lag kommer från tre raka segrar i ligan, bland annat 3–0 mot just Hammarby, och spelade senast 1–1 borta mot Paris FC i Champions League i torsdags.

Kristianstads DFF ligger femma med 35 poäng. Nik Chamberlains lag förlorade senast med 1–2 hemma mot Malmö FF, men vann dessförinnan med 5–0 borta mot IK Uppsala.

När lagen möttes i maj vann Häcken med 3–0 i Kristianstad.

För Josefine Rybrink, som tidigare har spelat i Kristianstad, kan det bli hennes första SM-guld.

– Vi har sett fram emot den här matchen. Fokus är att göra en bra prestation och få med oss läktarstödet redan från början. Det här är en av årets viktigaste matcher, säger hon på klubbens hemsida.

Hemmalaget saknar Helena Sampaio och Lisa Löwing, som rehabtränar efter korsbandsskador, och Nesrin Akgün, som har en skada i baksidan av låret. Elin Rubensson tränar fortfarande individuellt efter sin graviditet.

Lagens startelvor

BK Häcken FF:

Falk – Rybrink, Luik, Östlund, Selerud – Tindell – Sanvig – Ölvestad, Anvegård, Pálmadóttir – Bodin

Kristianstad DFF:

Olsson – Sternfeldt, Árnadóttir, Nilsson, V. Persson – T. Persson (K), Jóhannsdóttir – Hagemann, , de Jongh – Egnér, Hansson