JUST NU: Wangerheim slår till igen för Hammarby

Under söndagen premiärspelar Hammarby och Växjö DFF i damallsvenskan.

Vid 15.00 sparkas matchen igång på ett soligt Kanalplan i Stockholm.

Nu är matchen igång – följ den på FotbollDirekt.

Det har blivit dags för Hammarby och Växjö att spela damallsvensk premiär.



***



På ett soligt, och välfyllt, Kanalplan satte Hammarby igång premiären mot Växjö.



Det dröjde inte längre än fyra minuter innan Smilla Holmberg drog till från håll och prickade stolpen. Ett vasst avslut från 18-åringen som så när inledde säsongen med ett drömmål.



Bortsett Holmbergs drömträff i stolpen efter ett par minuters spel var de inledande 25 minuterna tämligen jämna. Växjö hotade Hammarby genom kontringsspel och fasta situationer samtidigt som Hammarby gjorde sitt för att nöta ner sina motståndare.



Med 28 minuter på klockan hade Hammarby en hörna som slogs in på den bortre stolpen. Där befann sig Ellen Wangerheim som satte pannan till bollen och gjorde årets första mål för Hammarby i damallsvenskan.



Tre minuter senare sprang Smilla Holmberg in i straffområdet och mottog en fin passning av Stina Lennartsson. Avslutet från slottet var välplacerat och Hammarby ledde med 2-0.

Bajen-talangen skulle slå till en gång under den första halvleken, i den 43:e minuten nickade hon nämligen in 3–0.

3–0 till Hammarby var även ställningen i paus.

Tidigt i den andra halvleken reducerade sedan Växjö, detta genom Maja Bodin.

Glädjen blev dock kortvarig för bortalaget, efter en längre period av tryck utökade Ellen Wangerheim Hammarbys ledning på nytt.



***



Hammarby IF: Edrud; Holmberg, Carlsson, Andersson, Blakstad, Myagawa, Vallotto, Hasund, Lennartsson, Wangerheim, Jøsendal.



Växjö DFF: Bay Østergaard; Johansson, Holmqvist, Harrysson, Redenstrand, Minas, Nilsson, Amano, Russel, Kamogawa, Bodin.