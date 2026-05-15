Uppgifter: Newcastle värvar målvakt för 200 miljoner kronor

Newcastle United är på väg att värva en ny spelare.

Just nu förhandlar man om en värvning av målvakten Ewen Jaouen från Reims – för över 200 miljoner kronor.

Det rapporterar transferjournalisten Sacha Tavolieri.

Foto: Bildbyrån

Under årets Premier League-säsong har Nick Pope fått förtroendet mellan stolparna hos Newcastle United.

Till nästa säsong ser han nu ut att få konkurrens.

Enligt transferjournalisten Sacha Tavolieri förhandlar ”The Magpies” just nu med franska Stade de Reims om en övergång för den 20-årige burväktaren Ewen Jaouen.

Det anmärkningsvärda? Jaouen förväntas köpas loss för 20 miljoner euro, eller 219 miljoner kronor.

Uppgifterna gör gällande att den lovande skottstopparen är öppen för en flytt till Newcastle där han förväntas konkurrera om en startplats nästa år.