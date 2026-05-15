Klart: Tidigare Bajen-profilen lämnar London City

Den förre Bajen-spelaren Julia Roddar, 34, lämnar London City Lionesses.

Detta i samband med att hennes avtal löper ut.

Julia Roddar anslöt till Hammarby i januari 2023 och var med och vann dubbla guld med Hammarby samma år. Under sommaren 2024 lämnade hon Stockholm för att prova lyckan i storsatsande London City Lionesses.

Nu är sagan i London slut. Hon lämnar i samband med att avtalet löper ut, det meddelar klubben på sin hemsida.

Det blev totalt 40 matcher för Roddar i London City.

34-åringens nästa klubbadress är ännu oklar.