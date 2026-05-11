JUST NU: Så startar Malmö och Häcken i toppmötet

Det är dags för toppmöte i damallsvenskan när Malmö FF tar emot BK Häcken.

Avspark 18:00 på Eleda Stadion.

Serieledarna Malmö FF tar emot Europa Cup-vinnarna BK Häcken i damallsvenskans femte omgång.

Då gör MFF:s Jonas Valfridsson två förändringar. Cortney Nevin utgår och Wilma Carlsson ersätter och Amy Sayer får ge sin plats till Mia Persson.

Häcken-tränaren Elena Sadiku gör en förändring när Thelma Palmadottir byts mot Alva Selerud.

Startelvor:

Malmö FF: Musovic – Hoff Persson, Löfqvist, Petrovic, Carlsson – Lilja, Persson – Skoog, D’Aquila, Ivanovic – Kanutte Fornes.

BK Häcken: Birkisdottir – Löwing, Luik, Östlund, Selerud – Aküng, Tindell, Sanvig – Jusu Bah – Anvegård – Schröder.