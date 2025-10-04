Rosengårds kris fortsätter – Malmö vann derbyt

Det är dags för årets sista Malmö-derby.

Malmö FF välkomnar FC Rosengård till Eleda Stadion.

Avsparken var 13:00.

Foto: Bildbyrån

Guldjagande Malmö FF har haft två tuffa matcher på rad. Först mot KDFF när man tappade poäng efter en sen kvittering av KDFF, sedan blev det en 3–0 förlust senast mot BK Häcken, men match där även Tuva Skoog ådrog sig en muskelskada i låret och väntas vara borta under en period.

För Rosengård har det varit tufft hela året. Senast mot BP förlorade Rosengård med 2–5 och gick därmed ner till kvalplats. Malmö FF ligger på en tredjeplats i Damallsvenskan, fyra poäng upp till tvåan BK Häcken.

Rosengård startade strakt och fick två hörnor på tre minuters spel. En av hörnorna blev farlig och Tilde Björklund provade på skott men det gick inte hela vägen.

Malmö FF fick ett läge efter 17 minuter och då kunde Sara Kanutte Fornes sätta dit 1–0 till MFF. Hon fick till en dunderträff och bollen var otagbar för Rosengårdsmålvakten. Det blev en chockerande ledning då Rosengård hade haft kontroll men MFF tog vara på sin chans, något som Rosengård inte gjorde i samma utsträckning. Efter Kanuttes ledningsmål tog Malmö över halvleken och bollinnehavet.

Senare i första halvlek utökade Sara Kanutte Fornes till 2–0.

– Jag tycker att vi börjar bra men sen kommer Malmö in mer och mer i matchen. Det är såklart skittufft men vi har ingen tid att deppa ihop, säger Rosengårds-kaptenen Emma Jansson till SVT i halvtid.

I andra halvlek smällde det till direkt för Rosengård. Genom Emilia Larsson kunde laget reducera till 2–1. I andra halvlek har båda lagen bjudits på bra lägen från målvakterna och bara marginaler har gjort så att inga bollar gick in i mål.

Sara Kanutte får en jättechans att göra hattrick men bollen går preis utanför. Återigen marginaler.

Malmö FF vann derbyt med 2–1.

Startelvor

Malmö FF: Öhman – Hoff Persson, Kullberg, Mårtensson, Nevin – Olesen, Kristell – B. Persson, M, Persson, Ivanovic – Kanutte.

Rosengård: Leshnak Murphy – Sørbo, Hartikainen, Jansson, Cronquist – Björklund, Pelgander, Andersson – Johansson, Larsson, Pobegaylo.