Så startar Rosengård och MFF

Det vankas Malmöderby i damallsvenskan.

FC Rosengård tar emot Malmö FF.

Nu har startelvorna presenterats.

Damallsvenskan går in i sin fjärde omgång under lördagen. Då drabbar FC Rosengård och Malmö FF samman i ett derby på Malmö IP. De två Skånelagen har haft olika start på säsongen. Rosengård jagar fortfarande sin första seger medan MFF ännu inte har förlorat.

Värt att notera är att i MFF startar den landslagsmeriterade målvakten Zecira Musovic, som har ett förflutet i FC Rosengård.

Matchen startar 13.00.

Startelvor:

FC Rosengård: Edrud – Iwai, Cronquist, Pennsäter, Wellesley-Smith, Johansson, Sørbo, Björklund, Öling, Siemsen, Pobegaylo

Malmö FF: Musovic – Hoff Persson, Löfqvist, Petrovic, Nevin – Lilja, Sayer – Skoog, D’Aquila, Ivanovic – Kanutte