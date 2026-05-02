Paul Pogba uppges göra första starten på tre år

Paul Pogba har inte startat en match på tre år.

Under lördagen väntas han ingå i elvan för Monaco.

Det rapporterar tidningen Nice Matin.

Paul Pogba anslöt till AS Monaco i somras efter att ha varit klubblös i sex månader. Samtidigt har fransmannen tidigare varit avstängd för dopning.

Väl i Monaco har Pogba haft det svårt att få kontinuerligt med speltid. Hittills har han gjort 57 minuter på planen.

Nu kan den siffran öka.

Enligt tidningen Nice Matin kommer Pogba att ta en plats i Monacos startelva mot Metz. Det blir 33-åringens första start sedan 2023 i Juventus.