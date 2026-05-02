Sky: Newcastle-stjärnan i kontakt med Bayern München

Anthony Gordon är eftertraktad.

Newcastle-ytterns representanter har samtalat med Bayern München.

Det rapporterar Sky-journalisten Florian Plettenberg.

Anthony Gordon har på senare tid ryktats bort från Newcastle United. Det har rapporterats om att 25-åringen är öppen för en flytt till Liverpool – som en ersättare till Mohamed Salah. Samtidigt ska Bayern München visa intresse för engelsmannen.

Enligt den tyska Sky-journalisten Florian Plettenberg har Gordons representanter varit i kontakt med Bayern München flera gånger. Klubbens tränare Vincent Kompany är öppen för att värva Gordon.

25-åringen noteras för 17 mål och fem assist på 46 matcher den här säsongen.