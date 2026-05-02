Carvajal skadad – fraktur i lilltån
Dani Carvajal missar matchen mot Espanyol.
Försvararen har ådragit sig en fraktur i lilltån.
Det meddelar Real Madrid under lördagen.
Anledningen är att den spanske försvararen har åkt på en fraktur i höger lilltå. Klubben ger inget beskedet om hur omfattande skadan är eller hur länge han blir borta.
Carvajal sakandes även i ”Los Blancos” senaste match mot Real Betis.
Real Madrid ligger tvåa i La Liga och har elva poäng upp till serieledaren Barcelona.
