Carvajal skadad – fraktur i lilltån

Under lördagen meddelar Real Madrid att Dani Carvajal missar söndagens möte med Espanyol.

Anledningen är att den spanske försvararen har åkt på en fraktur i höger lilltå. Klubben ger inget beskedet om hur omfattande skadan är eller hur länge han blir borta.

Carvajal sakandes även i ”Los Blancos” senaste match mot Real Betis.

Real Madrid ligger tvåa i La Liga och har elva poäng upp till serieledaren Barcelona.