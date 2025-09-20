Sembrants första start i AIK

AIK möter Växjö i omgång 19 av damallsvenskan.

Avspark 13:00 på Skytteholm.

Foto: Bildbyrån

AIK som ligger sjua i tabellen välkomnar tabelltian Växjö till Skytteholm. AIK kommer senast från en seger borta mot Rosengård, en seger som visade att ”gnaget” är att räkna med under höstsäsongen. Växjö förlorade senast en tuff match mot Kristanstad och har blandat och gett under säsongen.

Linda Sembrant går in i startelvan och gör sin första start för AIK i damallsvenskan. Växjö gör ett byte när Høgh Nielsen kommer in istället för Ebba Wieder.

Startelvor:

AIK:

Whyman – Oscarsson, Nordin, Plan, Lindstedt – Sembrant, Reidy, Selin – Tabata, Grabus, Sjöström

Växjö:

Østergaard – Harrysson, Karlsson, Holmqvist, Hammarbäck – Høgh Nielsen, Nilsson, Amano – Russell, Bodin, Kamogawa