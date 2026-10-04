Malmö vinner skånederbyt

Under söndagen spelades det skånederby när Malmö tog emot Rosengård.

Efter en helt låst första halvlek fick matchen till slut sitt avgörande direkt i den andra, där ett tidigt mål räckte för att bärga samtliga tre poäng.

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I den 21:a omgången av OBOS Damallsvenskan ställdes Malmö mot Rosengård på Eleda Stadion.

Senast lagen drabbades samman vann Malmö på bortaplan med 0–1.



För Malmö krävdes tre poäng för att försvara tredjeplatsen och stärka chansen till Champions League-kval, då AIK – som spelar stockholmsderby samtidigt – skuggar bara två poäng bakom. För Rosengård handlar allt om att säkra kontraktet. Laget ligger för närvarande på 11:e plats, den sista säkra marken ovanför negativt kval, med Växjö två poäng bakom sig och Djurgården en poäng före.

Malmö kopplade greppet direkt från avspark. Först tvingades Rosengårds målvakt till en fin räddning på ett distansskott, och kort därefter var det ytterst nära på en hörnsituation där D’Aquila skapade stor oreda med två avslut i straffområdet.

I den 32:a minuten var det ytterst nära. Sørbo spelades förbi Malmös försvar, men vinkeln blev till slut för snäv och avslutet smet utanför.

Andra halvlek

MÅL! Malmö spräcker nollan

Hemmalaget fick en flygande start på den andra halvleken. Inhopparen Vesna Milivojevic stod för en framspelning till Larkin Russell, som placerade in bollen i nät.

Hemmalaget trummade på och i den 61:a minuten var det ytterst nära att ledningen utökades. Nummer 8, Mia Persson, avlossade ett tungt långskott som smet strax utanför stolpen, ett avslut som var centimetrar från att bli ett riktigt drömmål.

Foto: Bildbyrån

SLUT! Malmö 1– 0 Rosengård

Mer än så blev det inte. Trots fem minuters tilläggstid stod sig Larkin Russells mål som matchens enda och avgörande. Segern innebär att Malmö stärker sitt grepp om tredjeplatsen i tabellen – en position som ser allt tryggare ut, inte minst efter AIK:s sena poängtapp i stockholmsderbyt.

Lagens startelvor:

Malmö FF Damer

Musovic – Mårtensson, Löfqvist, Petrovic, Grant – Persson, Sayer, Russell, D’Aquila – Eiriksdsottir, Skoog

FC Rosengård Malmö

Edrud – Wellesley-Smith, Enehov, Pennsäter, Sjöström – Gomez, Björklund, Siemsen – Sørbo, Imo, Jackson