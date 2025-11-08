Känslosam Lind efter guldet: ”Fällde någon tår här och där” 

STOCKHOLM. BK Häcken är svenska mästare 2025.

Då möter en känslosam Mak Lind media efter att guldet säkrades.

– Jag fällde någon tår här och där, säger Häcken-tränaren.

Foto: Bildbyrån

Fyra raka andraplatser, men i år är guldet BK Häckens.

Tabby Tindell nickade in 1–0 tidigt i den andra halvleken och Felicia Schröder stängde matchen med sitt 2–0-mål med tio minuter kvar av matchen.

– Jag börjar bli lite glad nu, säger Mak Lind med ett skratt efter matchen.

– Jag var tom när domaren blåste av matchen. Jag fällde någon tår här och där. Även när man visste att det skulle hända så känns det overkligt när det händer. Jag är så jävla stolt över den här gruppen, så som de är utanför planen, så som de tävlar på planen. Det är så många grejer som varit så bra, fortsätter han.

”I min värld är vi ganska överlägsna”

Bortsett från de inledande omgångarna har Häcken gått urstarkt i stort sett hela säsongen och Lind menar på att mästarna varit överlägsna vid flera tillfällen under säsongen.

– I min värld är vi ganska överlägsna emellanåt under säsongen. Jag tycker vi har varit dominanta i de matcher vi vunnit och de plumpar vi har åkt på är tillfälligheter, konstiga situationer som händer. Sen kan man inte bara säga det, man måste också göra det och jag tycker vi gör det, trots de motgångarna vi har i början av säsongen.

När Felicia Schröder nickade in 2–0 i den 79:e minuten märktes en lättnad hos spelarna på planen. Så var även känslan på bänken.

– Det var det. Då var det bara att vi skulle hålla rent sista. Så underbart att bara kunna göra det och inte behöva vara pressade i en till runda, avslutar Lind.