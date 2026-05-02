Uppgifter: Brentford förlänger med duon

Mathias Jensen och Rico Henry ser ut att bli kvar i Brentford.

Enligt Sky Sports förlänger klubben avtalet med duon.

Foto: Bildbyrån

Brentford ser ut att behålla två av sina spelare i ytterligare en säsong. Enligt Sky Sports kommer Premier League-klubben att aktivera optionerna i Mathias Jensens och Rico Henrys kontrakt i sommar. Förlängningen sträcker sig till 2027.

Jensen har tillhört Brentford sedan 2019 och Henry sedan 2016.

Brentford ligger på en nionde plats i Premier League.