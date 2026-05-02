Uppgifter: Liverpool i kontakt med succébacken
Jan Paul van Hecke sitter på ett kontrakt till 2027.
Nu har Liverpool tagit kontakt med Brighton-försvararen.
Det rapporterar Voetbal International.
Jan Paul van Hecke har tillhört Brighton & Hove Albion sedan 2020. Mittbackens kontrakt sträcker sig till sommaren 2027.
Enligt den nederländska sajten Voetbal International har Liverpool tagit kontakt med van Hecke. Liverpool-tränaren Arne Slot uppges vara intresserad av 25-åringen sedan en tid tillbaka.
Jan Paul van Hecke uppges även ha intresse på sig från Chelsea och Tottenham Hotspur.
