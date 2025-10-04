KDFF vände och vann mot Vittsjö

Vittsjö mötte Kristianstad under lördagen i damallsvenskan.

Foto: Bildbyrån

Under lördagen ställdes Vittsjö mot Kristianstad i ett Skånederby.

Det var hemmalaget Vittsjö som tog ledningen. I den 42:a minuten satte Linda Sällström matchens första mål på hörna och Vittsjö gick in i paus med ledning.

I den andra halvleken svarade KDFF. Denna gång var det en hörna som en Vittsjö-spelare nickade in i egen kasse. Bara minuter senare fullbordade Kristianstad vändningen när Alice Egnér satte matchens sista mål.

Matchen slutade 2–1 till KDFF.