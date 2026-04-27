United tog steget närmare Champions League

Manchester United ställdes mot Brentford i Premier League.

Matchen slutade 2–1 till ”The Red Devils”.

Foto: Bildbyrån

Manchester United kom från en uddamålsseger borta mot Chelsea senast. Under måndagskvällen ställdes United mot Brentford i Premier League.

Hemmalaget tog tag i matchen efter elva minuter. Casemiro, som lämnar klubben efter säsongen, gjorde 1–0. Strax innan paus spelade Bruno Fernandes fram till Benjamin Sesko för 2–0.

I andra halvlek svarade Brentford med en reducering av Mathias Jensen – men tiden blev för knapp för en kvittering. Matchen slutade 2–1 till United som tog sin andra raka seger.

United behöver endast två poäng till för att cementera en plats i topp fem, vilket innebär spel i Champions League nästa säsong.