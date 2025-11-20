Kif Örebro kan nå damallsvenskan: ”Vilken bragd”

Kif Örebro och Brommapojkarna möts i kvalet för att säkra en damallsvensk plats.

Lagkapten Julia Walentowicz vet hur svårt det kommer att bli.

– Men sen så blir man också väldigt, väldigt glad för att man vet hur svårt det är att ta någon av topp tre-platserna, säger Walentowicz till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Kif Örebro kom trea i elitettan. Nu väntar ett kval mot BP om att kunna ta en plats i damallsvenskan. Lagkapten Julia Walentowicz har varit ankaret i laget och bidragit till att klubben har en chans att återvända till damallsvenskan.

– Ja, så himla kul. Det känns på ett sätt känns det väldigt helt rätt för att vi har presterat på planen så bra under hösten. Men sen så blir man också väldigt, väldigt glad för att man vet hur svårt det är att ta någon av topp tre-platserna, säger Walentowicz till FotbollDirekt.

Örebrolaget har en ung trupp där den 24-åriga Walentowicz är en av de äldsta och mest rutinerade. Lagkaptenen tycker att det är en ”bragd” att ha tagit sig så här långt.

– Vilken bragd det är, den här prestationen vi har gjort och alla de här unga spelarna som bara presterar och blir bättre och utvecklas. Det är helt fantastiskt, vilket lag vi har. Man blir så himla stolt och jag blir så glad för dem, för att alla är så himla unga. Jag är ändå en av de äldsta.

Foto: Bildbyrån

Vad har du för känslor inför kvalmatcherna?

– Det känns som att det kommer ställas på sin spets allt man har gjort den här säsongen. Jag känner ju såklart kanske ett extra ansvar för att de unga spelarna, jag tror inte någon av dem har kvalat, jag har inte heller gjort det, men jag har ju spelat fler avgörande matcher än vad de har. Så jag känner väldigt större ansvar i att vara lugn och fortsätta hålla oss till planen.

Efter Rosengårds bragd i sista matchen blev det BP som står för motståndet. Ett lag som är rutinerat när det kommer till kvalspel.

– Det är väl kul att möta BP. Vi fokuserar ju aldrig på motståndet. Så det är väl som varje vecka, alltså som vanligt egentligen.Det är väl kul för dem som har kvalat mycket men då vet de också hur svaga de kan vara under en säsong. Men jag bryr mig aldrig om motståndet, säger hon och fortsätter.

– Vi pratar ju om att utvecklas och det gör vi fortfarande, alltså även in här. För att vi märker till och med i helgen att vi behöver liksom hela tiden följa vår identitet och faktiskt fokusera på att utvecklas. För annars, det är det som funkar bäst för den här gruppen liksom och för den identiteten vi har. Så jag kommer bara trycka på att vi ska ha fotbollsglädje och att vi ska följa identiteten. Fotbollsglädjen är väldigt, väldigt viktig.

Vad skulle det betyda att gå upp?

– Oj, helt otroligt! Alltså gud, jag tror att jag hade gråtit väldigt mycket för att jag hade varit så glad för laget. Både laget och tränarna och hela organisationen. Kif Örebro är inte en enorm förening med massa pengar, utan här hjälps vi åt. Jag blir helt rörd när jag tänker på det, att kunna säga till klubbchefen att vi har gjort det, vi har gått upp. Det skulle vara stort.

Kvalmatchen mellan Kif Örebro och BP startar klockan 19:00. Returmatchen spelas på söndag.