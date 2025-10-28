Klart: Caroline Seger återvänder till FC Rosengård

Caroline Seger återvänder till FC Rosengård.

Den förre storstjärnan är klar för rollen som fotbollschef.

– Mitt uppdrag nu är att skapa tydlighet, trygghet och beslutsamhet för att spelarna ska prestera så bra som möjligt de här återstående matcherna, säger hon via klubbens hemsida.

Foto: Bildbyrån

Fjolårs mästarinnorna FC Rosengård ligger illa till i damallsvenskan den här säsongen.

Med tre omgångar kvar av serien så placerar man sig på kvalplats och som krisdrag väljer man nu att vända sig till förre storstjärnan Caroline Seger.

Denna tisdag står det klart att 40-åringen återvänder till klubben i rollen som fotbollschef.

– Det är tre matcher kvar i OBOS Damallsvenskan och varje minut från och med nu kommer vara viktig. Alla vet att situationen varit tuff men vi vet också att vi har en spelartrupp med massor av kvaliteter. Mitt uppdrag nu är att skapa tydlighet, trygghet och beslutsamhet för att spelarna ska prestera så bra som möjligt de här återstående matcherna, säger hon via klubbens hemsida.

I nästa omgång ställs FC Rosengård mot jumbon Alingsås IF.