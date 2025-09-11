Kristianstads DFF kommer få ge sig ut på tränarjakt efter säsongen.

Klubben meddelar nu att även Daniel Angergård lämnar efter årets säsong.

Foto: Bildbyrån

Känt sedan tidigare är att Johanna Almgren lämnar Kristianstads DFF efter säsongen, detta för att enbart fokusera på sin nya roll som assisterande till Tony Gustavsson i damlandslaget.

Nu står det klart att hennes radarpartnern, Daniel Angergård också lämnar Skåneklubben efter säsongen, detta då hans kontrakt löper ut.

– Vi hade gärna förlängt med Daniel men har förståelse för att han vill söka nya utmaningar. Vi är mycket nöjda med det arbete Daniel lagt ner hos oss men även med hur han utvecklats i ledarrollen under åren i Kristianstad. Ett bevis på att vi har en bra utvecklingsmiljö inte bara för spelare utan även för ledare. Vi önskar Daniel stort lycka till och hälsar honom välkommen tillbaka till KDFF i framtiden, säger KDFFs klubbchef Lovisa Ström.

Angergård kom till klubben 2023 och inledde som assisterande till Elisabet Gunnarsdottir, de två senaste säsongerna har han haft delat ansvar med Johanna Almgren.