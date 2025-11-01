Klart: Eskilstuna United tar sig upp i damallsvenskan

Man besegrade Kif Örebro under lördagen.

Det innebar inte bara tre poäng för Eskilstuna United – utan säkrad uppflyttning till damallsvenskan.

Foto: Bildbyrån

Mellan år 2014 och 2022 spelade Eskilstuna United i damallsvenskan – vilket blev nio raka säsonger.

Inför det som skulle ha blivit den tionde tvingades klubben ner i Elitettan – då man blev nekade sin elitlicens.

Idag, november 2025, står det klart att man åter har tagit steget upp till damallsvenskan. Detta då man vann med hela 5-0 mot Kif Örebro på bortaplan. Det innebär att man, med två omgångar kvar att spela, har gjort försprånget ner till tredjeplatsen ointagligt.

Efter matchen beskriver tvåmålsskytten Felicia Rogic sina känslor i Expressens sändning.

– Jag blir rörd. Jag är så glad och jag är så stolt över laget och jag tillåter mig att vara stolt över mig själv i dag. Jag är bara så lycklig. Det här betyder jättemycket, säger hon.