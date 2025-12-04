Klart: Fernandez lämnar Djurgården

Marcelo Fernandez tid som huvudtränare för Djurgårdens damer är över.

Det presenterar klubben under torsdagskvällen.

– Vi lyfter på hatten och riktar ett stort tack till Marcelo, säger sportchef Jean Balawo till klubbens hemsida.

Djurgårdens damlag gör förändringar på tränarsidan. Marcelo Fernandez, som tillträdde som huvudtränare för Djurgårdens damer 2023 lämnar nu klubben.



Han anslöt med uppdraget att säkra laget kvar i OBOS Damallsvenskan. Uppdraget lyckades han med, och laget slutade fyra poäng över kvalstrecket. Under säsongen 2024 tog Djurgården ytterligare steg uppåt och slutade på en sjundeplats i serien. I år nådde laget sin bästa damallsvenska placering på 18 år med en fjärdeplats och bronsmedalj.



Sportchef Jean Balawo understryker tacksamheten över Marcelos insatser och de resultat han levererat, men poängterar också vikten av förändring för att ta nästa steg i lagets utveckling:



– Marcelo kom till oss när vi befann oss i ett prekärt läge och har hjälpt oss nå den framgång vi upplevde i år. Han har gjort väldigt mycket bra saker och bidragit till att vi lyft oss till en högre nivå, säger Jean till klubbens hemsidan och fortsätter:



– Nu väntar ett nytt sportsligt vägval där vi söker en annan profil för de kommande åren. Vi lyfter på hatten och riktar ett stort tack till Marcelo för hans värdefulla insatser och önskar honom all lycka i framtiden.



Totalt ledde Marcelo laget i 67 tävlingsmatcher under sin tid i föreningen.

