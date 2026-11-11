Klart: Häcken förlänger med Löwing

BK Häcken har förlängt kontraktet med Lisa Löwing över 2029.

22-åringen rehabiliterar sig just nu efter en korsbandsskada.

– Klubben betyder jättemycket för mig, säger hon.

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Lisa Löwing spelade 18 matcher när Häcken vann sitt första SM-guld ifjol, och hon var också med när laget vann Europa Cup tidigare i år. I slutet av maj skadade hon korsbandet, och nu siktar hon på comeback nästa år. Trots skadan har hon förlängt med klubben i tre år.

– Det känns såklart superkul att förlänga. BK Häcken är min familj så klubben betyder jättemycket för mig. Jag ser fram emot att komma tillbaka och bidra för att förhoppningsvis vinna fler titlar i framtiden, säger Löwing till klubbens hemsida.

Fotbollschefen Martin Ericsson tror på mittbackens utveckling.

– Lisa har tagit stora kliv de senaste säsongerna med sin fart och tuffhet och sitt resoluta försvarsspel. Det var väldigt tråkigt med hennes skada, men vi ser fortsatt en stor utveckling i henne och vi ser fram emot att se henne på planen igen under 2027.