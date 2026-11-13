Uppgifter: Kaptenen nobbar Uniteds nya bud

Bruno Fernandes har sagt nej till ett andra kontraktsförslag från Manchester United, enligt uppgifter.

Klubben ska ha förbättrat villkoren, men portugisen är inte nöjd.

Hans kontrakt går ut efter säsongen.

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Sedan Bruno Fernandes kom från Sporting 2020 har han varit en av Manchester Uniteds viktigaste spelare, och i dag är han lagkapten. Han har gjort 113 mål och 111 assist på 341 matcher för klubben, varav sex mål på 13 matcher den här säsongen. Hur länge han blir kvar är däremot osäkert.

Enligt The Athletic har ett nytt kontrakt diskuterats sedan i somras, då Fernandes tackade nej till ett första erbjudande. Nu uppger både The Athletic och BBC att han har sagt nej igen, trots att United ska ha förbättrat villkoren. Ytterligare förhandlingar väntar, men en lösning verkar inte vara nära.

32-åringens kontrakt går ut i sommar, men United har en option på ytterligare ett år, till 2028. Blir det inget nytt avtal är det i stort sett säkert att klubben utlöser optionen före den 1 januari. Annars får portugisen förhandla fritt med utländska klubbar efter årsskiftet.

Förhandlingarna sker mitt i en stökig tid för klubben. I torsdags fick Michael Carrick sparken, och Mauricio Pochettino väntas ta över till matchen mot Liverpool den 22 november. United hoppas att argentinarens ankomst ska få Fernandes att stanna. Pochettino var nära att värva honom till Tottenham 2019, sex månader innan han i stället kom till United.