Klart: Hasund stannar i Hammarby

Vilde Hasund stannar i Hammarby.

Den norska mittfältaren har skrivit på ett nytt tvåårskontrakt.

– Jag ser fram emot att fortsätta utvecklas och bidra till fler framgångar, säger hon på klubbens hemsida.



Hammarby meddelar att Vilde Hasund förlänger sitt kontrakt med klubben. Den norska mittfältaren har skrivit på för två nya år i den grönvita tröjan.

Hasund har gjort sin starkaste säsong hittills, med 13 assist och sex mål, och har nu varit i klubben i fyra år.

– Det har varit en fantastisk resa hittills och jag ser fram emot att fortsätta utvecklas och bidra till fler framgångar. Jag står gärna på Medis igen och firar titlar med våra supportrar, säger Hasund till klubbens hemsida.

Sportchefen Arnór Smárason betonar att förlängningen är ett viktigt besked för klubbens framtid:



– Vi är väldigt stolta över att Vilde väljer att stanna. Det visar styrkan i både laget och föreningen.

Det nya kontraktet gäller över de kommande två säsongerna.



Totalt har hon spelat 97 matcher i damallsvenskan och står noterad för 25 mål och 20 assist.