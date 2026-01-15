Klart: IFK Norrköping säljer Antoine till Roma

En av damallsvenskans mest uppmärksammade försvarare tar nästa steg i karriären.

IFK Norrköpings mittback Maya Antoine är klar för storklubben Roma.



Maya Antoine byter damallsvenskan mot italienska Serie A. IFK Norrköping bekräftar att 24-åringen säljs till Roma.

Antoine har varit en nyckelspelare i IFK Norrköping och har under den senaste tiden dragit till sig intresse från flera håll. Redan i augusti rapporterades det om intresse från både Roma och amerikanska Bay FC – och nu står det klart att flytten går till Italien.

– Maya har haft en väldigt stark utvecklingskurva hos oss i IFK Norrköping. Hon har tagit stora kliv både i sitt spel och i sin professionalism, och det arbete hon själv lagt ned tillsammans med ledarstaben har varit imponerande, säger sportchefen Dennis Popperyd i ett uttalande.

Han betonar även affärens betydelse för klubben.

– Det här är en försäljning som ligger på den övre hyllan för vår verksamhet och ett kvitto på att vår miljö och vårt sätt att arbeta skapar värde, både sportsligt och ekonomiskt. Vi är stolta över resan Maya gjort i IFK och önskar henne stort lycka till i nästa steg i sin karriär.