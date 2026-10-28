Klart: Jättetalangen blir Hammarbys nya nummer tio
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Hammarby har gett tröja nummer tio till en av Sveriges största talanger.
Den 17-åriga Fanny Peterson tar över den klassiska tröjan.
Hammarby har avslöjat vem som blir lagets nya nummer tio på Instagram. Det blir supertalangen Fanny Peterson, som fyllde 17 år förra veckan.
Peterson debuterade i A-laget i oktober förra året och gjorde sitt första mål i mars. Sedan dess har det gått snabbt för mittfältaren. Hon har tagit den svenska fotbollsscenen med storm, med drömmål efter drömmål.
I år har hon spelat 21 matcher i damallsvenskan och gjort sex mål. I juni förlängde hon sitt kontrakt med Hammarby till sommaren 2029.
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