Klart: Jättetalangen blir Hammarbys nya nummer tio

Hammarby har gett tröja nummer tio till en av Sveriges största talanger.

Den 17-åriga Fanny Peterson tar över den klassiska tröjan.

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Hammarby har avslöjat vem som blir lagets nya nummer tio på Instagram. Det blir supertalangen Fanny Peterson, som fyllde 17 år förra veckan.

Peterson debuterade i A-laget i oktober förra året och gjorde sitt första mål i mars. Sedan dess har det gått snabbt för mittfältaren. Hon har tagit den svenska fotbollsscenen med storm, med drömmål efter drömmål.

I år har hon spelat 21 matcher i damallsvenskan och gjort sex mål. I juni förlängde hon sitt kontrakt med Hammarby till sommaren 2029.